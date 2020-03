Koronawirus w Polsce: Kino Świat udostępnia na YouTube kilkadziesiąt filmów! Obejrzysz je za darmo

Choć w youtube’owej bazie Kino Świat brakuje najnowszych tytułów, takich jak „Sala samobójców. Hejter” w reżyserii Jana Komasy (ten film jest już dostępny odpłatnie na większości platform VOD, takich jak CP Go, nc+ GO czy Player.pl), to katalog jest na tyle duży, że na pewno nie będziemy się nudzić. Oferta robi spore wrażenie, bo oprócz hitowych produkcji, takich jak serial wojenny „Bitwa o ciężką wodę” czy komedia kryminalna „Odwet za Jolly” z Elijahem Woodem, możemy też obejrzeć m.in. „Legendę o świętym pijaku” (reż. Ermanno Olmi), „Przypis” (reż. Josef Cedar) i „Psi muszkieterowie ratują Święta” (reż. Jesse Baget).