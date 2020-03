Koronawirus w Polsce: Netflix będzie działał wolniej? Ważna decyzja firmy na czas epidemii

– Po rozmowach między Thierry Bretonem (komisarz UE ds. rynku wewnętrznego – przyp. red.) i Reedem Hastingsiem (właściciel platformy Netflix – przyp. red.), a także biorąc pod uwagę niezwykłe wyzwania, które stawia przed nami koronawirus, Netflix postanowił zacząć zmniejszać jakość we wszystkich naszych streamingach w Europie przez okres trzydziestu dni – czytamy w oświadczeniu. Szacuje się, że dzięki temu sieci internetowe na Starym Kontynencie zostaną odciążone nawet o 25 proc.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w całej Europie obowiązują liczne nakazy mające nakłonić nas do pozostania w domach. To sprawia, że z internetu korzystamy częściej niż kiedykolwiek wcześniej – nie tylko przeglądając serwisy i korzystając z mediów społecznościowych, ale też oglądając seriale i filmy za pośrednictwem popularnych platform VOD . Przedstawiciele serwisu Netflix , będącego największym gigantem w tej branży, właśnie poinformowali, że od tej pory materiały wideo w ich katalogu będą mogły być wyświetlane przez użytkowników w obniżonej jakości.

Zdaniem analityków, podobna decyzja powinna zapaść również w przypadku innych platform VOD, takich jak HBO Go, Amazon Prime Video czy Apple TV. To ważne, mając na uwadze, że – jak jest to w przypadku platformy Netflix – godzinne wideo w zwykłej rozdzielczości zużywa średnio 1 GB danych, w rozdzielczości HD około 3 GB, a w wersji Ultra HD nawet 7 GB!