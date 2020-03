Koronawirus w Polsce: „Sala samobójców. Hejter” już na VOD! Sprawdź, gdzie obejrzysz online nowy film reżysera „Bożego ciała”

Film „Sala samobójców. Hejter” jest dostępny na platformach VOD od 18 marca. Dystrybucja została rozdzielona na dwie tury. – Od 18 marca film jest dostępny w serwisach Canal+, Player + oraz UPC. 25 marca dołączy do ofert pozostałych platform VOD, takich jak Cyfrowy Polsat, Ipla, VoD.pl, Chili, Vectra, Multimedia Polska, Play i Netia – poinformowali przedstawiciele Kino Świat.

„Sala samobójców. Hejter” to cyber-thriller, którego kinowa premiera odbyła się 6 marca. Reżyserem filmu jest Jan Komasa, twórca nie tylko „Bożego ciała” nominowanego do Oscara, ale też innych hitowych tytułów, takich jak „Sala samobójców”, „Miasto 44” czy „Oda do radości”. W filmie pojawia się wielu znanych aktorów – Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Jacek Koman, Adam Gradowski czy Julia Wieniawa.