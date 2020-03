Koronawirus w Polsce: Soundrive Online Festival, pierwszy polski festiwal muzyczny online! To zjawisko bez precedensu

Akcja „Zostań w domu”, związana z zagrożeniem epidemią koronawirusa, zainspirowała organizatorów Soundrive Festival do stworzenia projektu, jakiego w Polsce jeszcze nikt nie widział. W dniach od 20 do 28 marca odbędzie się kilkudniowy Soundrive Online Festival, w którym będziemy mogli wziąć udział bez wychodzenia z domu. Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie o charakterze kulturalnym zorganizowane w polskiej sieci.

materiały organizatora