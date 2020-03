Koronawirus w Polsce: W weekend zostań w domu i oglądaj Netflixa! Przed nami wiele premier nowych seriali [20.03.2020]

zobacz galerię (10 zdjęć) Netflix to obecnie najpopularniejszy serwis streamingowy z serialami i filmami. Po obostrzeniach związanych z koronawirusem, jego popularność wzrosła aż o 20 procent. Jakie seriale mają premierę na Netflixie w ten weekend? Przejdź do galerii i sprawdź ---> Netflix zobacz galerię (10 zdjęć)

Akcja „Zostań w domu”, związana z epidemią koronawirusa, zachęca nas do pozostania w domach. To dobry czas, by zasiąść przed telewizorem lub ekranem komputera. W piątek, 20 marca warto sprawdzić, jakie ofertę przygotował Netflix. W ten dzień odbędzie się wiele premier nowych seriali. Będą dostępne też kolejne sezony kilku znanych serii!