Koronawirus w Polsce: Wiele gwiazd na wielkim koncercie online! „Chcę być przy Tobie blisko”, czyli muzyka na żywo w czasach zarazy

Za organizację dużego koncertu transmitowanego online z udziałem znanych artystów odpowiada Fundacja CHCEmisie . Akustyczny występ, który będzie dostępny na Facebooku, reklamowany jest jako „pierwszy w czasach zarazy koncert streamingowany z udziałem muzyków z całej Polski” . – To odpowiedź na przymusowe odosobnienie i izolację, a nierzadko kwarantannę, w jakiej wszyscy w Europie i nie tylko nagle znaleźliśmy się. Artyści odwołali występy, przerwali trasy koncertowe, ale nie przestali tworzyć, pisać, grać i śpiewać. Wszystko to, jednak nie jak dotąd na scenie, przed publicznością, ale w zaciszu domowym – czytamy w opisie wydarzenia.

Domowy koncert, by pomóc Jasiowi

W trosce o bezpieczeństwo, koncert odbędzie się bez udziału ekip telewizyjnych, a wykonawców filmować będą domownicy. Tym samym, jak zaznacza Paweł Kwiatkowski, będący pomysłodawcą koncertu, atmosfera będzie „niezwykle ciepła i domowa”. – Wszyscy zagrają unplugged, co dla fanów będzie wielką gratką, zwłaszcza, że jeden z muzyków, lider znanego zespołu, ostatnio publicznie występował solo z gitarą blisko 20 lat temu! – tłumaczy Kwiatkowski. Choć koncert nie jest biletowany, to będzie okazją do wpłaty „co łaska” na rzecz sześcioletniego Jasia Woźniaka, który cierpi na guza mózgu. Chłopczyk walczy o życie, a jedynym ratunkiem dla niego jest terapia zagranicą.