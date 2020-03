Koronawirus w Poznaniu: 15. osoba zakażona w Wielkopolsce. To kobieta w średnim wieku. Jest w dobrym stanie. W całym kraju jest 355 chorych

Opera i balet online, czyli Opera Wiedeńska codziennie w twoim domu!

Nie ma wątpliwości, że Opera Wiedeńska jest jedną z najlepszych scen operowych na świecie. Na czas zagrożenia koronawirusem, jej działalność przeniosła się do sieci – „Wiener Staatsoper Live At Home” to projekt, w ramach którego możemy codziennie oglądać online balet i operę na n...