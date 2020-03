Koronawirus w Poznaniu: Co z osobami, które miały kontakt z chorą kobietą? Zamknięty oddział szpitalny, kwarantanna i poszukiwania

W poniedziałek oficjalnie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkopolsce. To kobieta w średnim wieku, która w stanie ciężkim znajduje się na oddziale zakaźnym szpitala miejskiego im. Strusia w Poznaniu.

- Pacjentka została przyjęta przez nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy z infekcją górnych dróg oddechowych. W związku z tym została zaopatrzona w maskę i trafiła na oddział chorób wewnętrznych. Jest to oddział intensywnego nadzoru, gdzie są większe wymogi epidemiologiczne - mówi Marzena Rutkowska-Kalisz, rzecznik prasowy szpitala w Puszczykowie.

Kobieta w piątek zgłosiła się do szpitala w Puszczykowie.

- Izolacja chorej rozpoczęła się w piątek wieczorem, bo początkowo leżała na sali wieloosobowej - informowała nas jedna z osób, która miała kontakt z zakażoną pacjentką.

Taki fakt potwierdza też rzecznik szpitala.

- Na skutek objawów i stanu pacjentki lekarz podjął decyzję o przeniesieniu pacjentki do izolatki. Do tego doszło podejrzenie zakażeniem koronawirusem. Dlatego pobrano próbki do badania. Pierwszy wynik był niejednoznaczny - mówi Marzena Rutkowska-Kalisz.