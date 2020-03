Koronawirus w Poznaniu: Coraz mniej taksówkarzy na mieście. Rezygnują lub idą na L4

Pan Waldemar we wtorek rozpoczął pracę już o godzinie 6. Do godziny 12 odbył tylko jeden kurs.

Jednak nie tylko znacznie mniejsze zainteresowanie wpływa na to, że taksówkarze rezygnują z pracy.

- Boją się jeździć, bez wątpienia. Na szczęście nie było jeszcze sytuacji, by któryś z kierowców musiał iść na kwarantannę - mówi Karolina Płoska.

- Jeździłem do 20 marca po Poznaniu. Ale nie otrzymałem od nikogo żadnych środków ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji. Sam zacząłem sobie je organizować. Aktualnie czekam na szybę, która będzie oddzielała mnie od pasażerów, siedzących z tyłu. gdy przegroda zostanie zamontowana wrócę do pracy. Korporacje nie pomagają nam. W ostatnich dniach postanowiły jedynie zmniejszyć nam składki, by zachęcić pozostałych kierowców do pracy - mówi Grzegorz Skuneczny.