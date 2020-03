Koronawirus w Poznaniu: Córka zmarłej kobiety krytykuje Jacka Jaśkowiaka. "Kłamie. Wielokrotnie prosiliśmy o zbadanie całej naszej rodziny"

W kolejnych dniach okazało się, że zakażeni są również córka oraz mąż zmarłej kobiety. Mimo kilkudniowej walki o jej życie, 56-latka zmarła 12 marca. Tego samego dnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wystąpił w programie "Fakty po faktach" w TVN24.

- Ten pan nie chciał poddać się badaniom. On po prostu nie chciał na to pozwolić. Musieliśmy go do tego przez kilka dni przekonywać