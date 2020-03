Koronawirus w Poznaniu: Córka zmarłej kobiety nie jest nauczycielką. W szkole uczy osoba, która nazywa się tak samo

W Poznaniu w środę odnotowano drugi przypadek zakażenia koronawirusem. 11 marca poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. To córka kobiety, która w ciężkim stanie od niedzieli leżała w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej, a następnie zmarła. Przypomnijmy, że zmarła pacjentka miała 57 lat. Z powodu zakażenia koronawirusem doszło u niej do infekcji górnych dróg oddechowych. Była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.

Jej 25-letnia córka w środę została przetransportowana do szpitala i znajduje się obecnie pod opieką lekarzy. Jej stan lekarze określają, jako dobry.

Tego samego dnia pojawiła się informacja, że młoda kobieta jest nauczycielką w jednej z poznańskich szkół. Potwierdził to także rzecznik prezydenta Poznania.