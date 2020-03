Koronawirus w Poznaniu: Gdzie zgłosić się z podejrzeniem zakażenia koronawirusem? Czy szpitale są przygotowane?

Szpitale w Poznaniu gotowe i przystosowane do hospitalizacji zakażonych koronawirusem

Osoby, u których pojawi się podejrzenie zakażenia CoViD-19 trafiają na oddział zakaźny.

W Poznaniu oddziały te posiadają odpowiednie wyposażenie. Także lekarze znają procedury postępowania w przypadku ewentualnej hospitalizacji pacjenta z koronawirusem.

- W naszym oddziale znajdują się izolatki o wysokim stopniu szczelności, którą zapewnia system podwójnych drzwi i odpowiednich filtrów znajdujących się przed wejściem do sali – wyjaśnia prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu im. J. Strusia.

- Co więcej, pacjent może dostać się do szpitala osobnym wejściem, które prowadzi bezpośrednio do izolatki. Dzięki temu taki chory nie pojawia się w pozostałych częściach szpitala - wyjaśnia.