Koronawirus w Poznaniu i Wielkopolsce: Ile osób jest zarażonych? Co zostało zamknięte i odwołane? Najnowsze informacje [11.03.20]

Koronawirus dotarł także do Wielkopolski. Śledzimy sytuację w naszym regionie. Zobacz, ile osób jest zakażonych i gdzie odnotowano przypadki choroby. Znajdziesz także najnowsze i najważniejsze informacje o odwołanych imprezach i wydarzeniach oraz zaleceniach związane z koronawirusem. Koronawirus w Poznaniu i Wielkopolsce - sprawdź najnowsze informacje.

Środa (11.03.20) - godz. 19.35

Studenci Politechniki Poznańskiej z Domu Studenckiego nr 4 musieli w środę, 11 marca, opuścić kilka pokojów. W czwartek, 12 marca, w tej sprawie wydane będzie zarządzenie rektora uczelni. Jak się dowiedzieliśmy, uczelnia nie tylko dmucha na zimne, chcąc uniknąć skupiska studentów w jednym miejscu, ale jeszcze stara się zabezpieczyć pomieszczenia na wypadek konieczności zorganizowania kwarantanny. Czytaj: Koronawirus w Poznaniu: Politechnika ewakuuje studentów z akademika - w części pokojów musi zabezpieczyć miejsca kwarantanny domowej Środa (11.03.20) - godz. 19.08

U nauczycielki - córki kobiety z koronawirusem, która w stanie bardzo ciężkim przebywa na oddziale zakaźnym poznańskiego szpitala, także stwierdzono obecność tego wirusa. To drugi taki przypadek w Poznaniu. Wyniki testu męża pierwszej zarażonej kobiety nie są znane. Jest on pracownikiem Aquanetu. - Od ubiegłego piątku nie przychodzi do pracy – twierdzi Paweł Chudziński, prezes spółki Aquanetu. I podkreśla: - Koronawirus nie przenosi się przez wodę. Woda z poznańskich wodociągów jest zdrowa, można ją pić.

Więcej: Koronawirus w Poznaniu: Jest drugi przypadek. To córka zarażonej kobiety. Mąż jest pracownikiem Aquanetu. Spółka podjęła drastyczne kroki Środa (11.03.20) - godz. 18.30

W Poznaniu odnotowano drugi przypadek zakażenia koronawirusem. To kobieta z województwa wielkopolskiego. Jej stan jest dobry.

Środa (11.03.20) - godz. 18.02

Sieć Żabka poinformowała, że wstrzymuje sprowadzanie produktów z Włoch. Klienci otrzymują informację o zachowaniu zasad higieny przy zakupach. Do sklepów trafią rękawiczki i środki do dezynfekcji. Pracownicy biur sieci nie będą wyjeżdżać w delegacje, a do pracy przynosić kanapki. O tych wszystkich działaniach poinformowała sieć w oficjalnym komunikacie.

Sprawdź: Koronawirus w Polsce: Żabka wstrzymuje sprowadzanie produktów z Włoch, odwołuje delegacje i zamyka kantynę. Kto chce, może pracować zdalnie Środa (11.03.20) - godz. 17.23

Pojawiają się kolejne informacje dotyczące kobiety mieszkającej w Czapurach, która jest zakażona koronawirusem. Obecnie walczy o życie. W szpitalach przebywała od piątku, 6 marca. Okazuje się jednak, że w dniach poprzedzających chorobę kobieta była na pielgrzymce. Sanepid otrzymał już listę wszystkich uczestników. Stopniowo są oni informowani o konieczności poddania się kwarantannie.

Czytaj: Koronawirus w Poznaniu: Kobieta, która walczy o życie w szpitalu, wcześniej była na pielgrzymce. Jej uczestnicy są poddawani kwarantannie Środa (11.03.20) - godz. 17.05

Na sklepowych półkach pustki. Brakuje przede wszystkim makaronu, ryżu, jajek, mydła i papieru toaletowego. Powód to epidemia koronawirusa. Czy ten obraz zostanie z nami na dłużej? Czy jest to tylko chwilowy trend i efekt nadmiernej paniki? Zobacz: Koronawirus w Poznaniu: Epidemia pustoszy sklepy! To tylko chwilowy impuls - przekonuje badacz zachowań konsumentów [ZDJĘCIA] Środa (11.03.20) - godz. 17.02

Pracownicy jednego ze szpitali w Poznaniu obawiają się o zdrowie swoje i pacjentów po tym, jak jedna z lekarek ze szpitala, w ostatnich dniach miała wrócić z Włoch, gdzie panuje koronawirus. Lekarka wciąż pracuje w szpitalu i ma kontakt z pacjentami, mimo że w innej placówce w Wielkopolsce zmieniono jej grafik, a w najbliższym czasie ma wolne. Personel szpitala ma obawy w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Co na to dyrekcja szpitala i sama lekarka?

Środa (11.03.20) - godz. 16.14

Cafe La Ruina i Raj mieszcząca się przy ul. Święty Marcin w Poznaniu poinformowała, że zamyka się z powodu epidemii koronawirusa. Od czwartku, 12 marca nie będzie możliwości wejścia do restauracji. Działać będzie ona w trybie "półotwartym", czyli nadal można będzie zamawiać i odbierać dania na wynos. Płatności będą prowadzone jedynie bezgotówkowo - kartą, telefonem lub zegarkiem. Wcześniej w Poznaniu zamknięty do odwołania został McDonald's przy ul. Hetmańskiej. Sprawdź: Poznań: Znana restauracja zamyka się z powodu koronawirusa. "Nie będzie możliwości wejścia do Ruiny i Raju do odwołania" Środa (11.03.20) - godz. 16.10

Uczelnie wyższe i szkoły w Polsce w związku z koronawirusem będą zamknięte. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesiło zajęcia na uczelniach od 12 marca do 25 marca. W związku z tą decyzją ważność legitymacji studenckich ma zostać przedłużona do 31 maja.

Czytaj: Koronawirus w Polsce: Szkoły i uczelnie wyższe są zamknięte. Studenci będą mieli więcej czasu na podbicie legitymacji Środa (11.03.20) - godz. 15.36

Od środy 11.03.2020 automaty na bramkach na autostradzie A2 od Świecka do Poznania (węzeł Gołuski) same wydają bilety na przejazd autostradą A2. Kierowcy nie muszą już dotykać przycisków. To działanie mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Czytaj: Kierowcy na autostradzie A2 nie muszą dotykać przycisków na bramkach. Automaty na autostradzie A2 same wydają bilety Środa (11.03.20) - godz. 15.22

Główny inspektor sanitarny zaleca, by w miarę możliwości przebywać w domach w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Niestety, część osób decyduje się na zakupy w centrach handlowych. Czy to bezpieczne? Czy mieszkańcy powinni zrezygnować z wizyt w galeriach? Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w poznańskich centrach handlowych.

Zobacz więcej: Koronawirus w Poznaniu: W centrach handlowych jest bezpiecznie? Czy mieszkańcy powinni zrezygnować z wizyt w galeriach? Środa (11.03.20) - godz. 15.02

Od poniedziałku, 16 marca wszystkie szkoły w Polsce będą zamknięte. Uczniowie wrócą do nauki po dwóch tygodniach, czyli 30 marca. To decyzje spowodowane rozpowszechniającym się w kraju koronawirusem. Dyrektorzy poznańskich szkół zapewniają jednak, że nie jest to czas wolny dla uczniów. Jak szkoły organizują naukę? Czytaj więcej: Szkoły w całej Polsce zamknięte, ale uczniowie nie mają wolnego

Środa (11.03.20) - godz. 14.00

Część poznańskich parafii postanowiło zorganizować zbiorowe modlitwy o powstrzymanie koronawirusa. Z kolei w niedzielę w niektórych kościołach, po komunikacie abp. Gądeckiego, odprawiona zostanie większa niż zazwyczaj liczba mszy. Sami księża są podzieleni w tej sprawie. – Ja i moi koledzy nie rozumiemy arcybiskupa. Po pierwsze możliwości techniczne są bardzo ograniczone, a po drugie mieszkańcy rzeczywiście powinni teraz unikać dużych skupisk ludzkich – mówi nam jeden z księży.

Więcej tutaj: Kościoły w Poznaniu zapraszają na modlitwę o powstrzymanie koronawirusa. "To absurd" - mówi parafianka. Księża są podzieleni w tej sprawie Środa (11.03.20) - godz. 13.27

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu w związku z panującym zagrożeniem koronawirusem ma dużo pracy. Z tego powodu zabiegi, które były planowane, zostają przekładane na bliżej inny termin. Co więcej, dyrekcja szpitala apeluje do mieszkańców Poznania, by w przypadku problemów zdrowotnych zgłaszać się na SOR w innych szpitalach. Czytaj więcej: Szpital im. J. Strusia przekłada planowe zabiegi i apeluje o zgłaszanie się na SOR do innych szpitali

Środa (11.03.20) - godz. 13.00

W środę w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się specjalna konferencja prasowa dotycząca koronawirusa:

Środa (11.03.20) - godz. 12.33

Jacek Jaśkowiak alarmuje, że zapas maseczek i strojów ochronnych w Poznaniu wystarczy zaledwie na trzy dni. - W trybie pilnym potrzebujemy tych strojów i masek - powiedział podczas środowej konferencji prezydentów miast, która odbyła się w Warszawie.

Środa (11.03.20) - godz. 12.08

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Poznaniu profilaktycznie zostały zamknięte lub pracują krócej biura obsługi klienta ZTM, GOAP, Aquanet. Więcej tutaj: Biura obsługi klienta ZTM, GOAP i Aquanet zamknięte lub czynne krócej. Starostwo apeluje o ograniczenie wizyt Środa (11.03.20) - godz. 11.58

McDonald's przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu jest cały czas zamknięty do odwołania. Pracował w nim syn kobiety zarażonej koronawirusem. Około 40 pracowników restauracji poproszono o pozostanie w domach do czasu wyjaśnienia, czy żadna z nich nie zaraziła się wirusem. Kiedy McDonald's przy Hetmańskiej będzie otwarty ponownie? Na razie dokładna data nie została określona. Przedstawicielka firmy tłumaczy, że stanie się to wtedy, gdy będą mieli pewność, że miejsce jest już w pełni bezpieczne dla personelu i klientów.

Czy wobec kwarantanny pracowników, nie będzie problemu ze znalezieniem osób do obsługi klientów? - Została sporządzona lista pracowników, którzy nie mieli kontaktu z mężczyzną. Wrócą oni do pracy, gdy będzie stuprocentowa pewność co do bezpieczeństwa ich i klientów - podkreśla Katarzyna Kucisz-Rosłoń z biura prasowego McDonald's.

Środa (11.03.20) - godz. 11.30

GIS i władze Poznania apelują, by osoby starsze, jeśli nie ma takiej konieczności, pozostały w domu. To oni, jak wynika z najnowszych badań, są najbardziej narażeni na działanie nowego patogenu. Młodsi mieszkańcy Poznania już organizują się, by pomóc starszym sąsiadom. Na niektórych klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych zawieszają kartki z informacją: "Drodzy starsi sąsiedzi! Jeśli boicie się wirusa i potrzebujecie pomocy, chętnie pójdziemy po zakupy albo do apteki. Wystarczy tylko zapukać pod numer... albo zadzwonić...". Szczegóły tutaj: Seniorzy z Poznania powinni zostać w domach. Sąsiedzi mogą pomóc w zakupach Środa (11.03.20) - godz. 11.22

Parafia pw. Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie zaprasza w środę na modlitwę do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca NMP w intencji ustania epidemii koronowirusa i ochronę rodzin. Początek o godz. 20. w kościele przy ul. Częstochowskiej 16.

Środa (11.03.20) - godz. 10.57

W Grabównie pod Piłą udzielono pomocy 31-letniemu Ukraińcowi, kierowcy tira, który zgłosił objawy koronawirusa.

- Wskazał, że ma bóle głowy, duszności, kaszel i podwyższoną temperaturą. Na miejsce pojechali nasi policjanci ubrani w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczna karetka – podkreśla Żaneta Kowalska, oficer prasowy policji w Pile. Więcej informacji: Koronawirus w Grabównie pod Piłą? 31-letni kierowca z Ukrainy został zabrany do szpitala zakaźnego Środa (11.03.20) - godz. 10.45

Od środy w związku z koronawirusem nie odbywają się zajęcia w poznańskich szkołach, przedszkolach i żłobkach. Takich placówek w mieście jest 250. Wszystkie pozostaną zamknięte przez dwa tygodnie.

- Od poniedziałku nieczynne będą także szkoły w pozostałych częściach kraju - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj: Wszystkie publiczne szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte. Zajęcia odwołano na dwa tygodnie Środa (11.03.20) - godz. 10.20

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce.

Środa (11.03.20) - godz. 10.05

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, a także prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami są zamknięte na dwa tygodnie. To decyzja Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego, podjęta wraz zarządem powiatu w Poznaniu i po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Środa (11.03.20) - godz. 7.40

Czy poznaniacy obawiają się koronawirusa? Zobacz sondę:

Środa (11.03.20) - godz. 7.00

W Wielkopolsce dotąd odnotowano jeden potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. W całej Polsce liczba chorych w środę rano wzrosła do 25 osób.

