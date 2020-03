Koronawirus w Poznaniu i Wielkopolsce: Ile osób straci pracę przez epidemię?

Z kolei z analizy Krajowej Izby Gospodarczej, do której dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że wskutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa w naszym kraju pracę może stracić od 320 do 480 tys. osób. To wariant optymistyczny, przy obniżeniu wzrostu PKB w 2020 r. do 1 proc. W przypadku wariantu pesymistycznego (spadek PKB do -5 proc.) z utratą pracy może się liczyć od 1,12 mln do 1,28 mln osób.