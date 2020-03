Koronawirus w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak: "Zapas maseczek i strojów ochronnych wystarczy na trzy dni." Pracownicy szpitali odmówią pracy?

To nie pierwszy taki apel wynikający z braku odzieży ochronnej. We wtorek w podobnym tonie wypowiadał się dyrektor szpitala w Bolesławcu na Dolnym Śląsku.

- To jest katastrofa! Brakuje nam wszystkiego: masek, okularów, przyłbic, środków do dezynfekcji - mówił we wtorek portalowi

GazetaWroclawska.pl Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu.