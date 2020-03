Koronawirus w Poznaniu: Koncert Tedego w klubie Próżność ma odbyć się zgodnie z planem?

Mimo że decyzją sztabu kryzysowego od 12 do 25 marca 2020 roku wszystkie instytucje kultury i placówki szkolnictwa artystycznego mają być zamknięte w całej Polsce, to nie wszyscy organizatorzy imprez zamierzają stosować się do tego polecenia. Jak podkreślają przedstawiciele klubu Próżność, koncert popularnego rapera Tedego zaplanowany na piątek 13 marca, odbędzie się zgodnie z planem.

Koncert Tedego w Próżności miał być jednym z największych wydarzeń w kalendarium poznańskiego klubu Próżność. Mimo decyzji rządu o zawieszeniu organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie całej Polski w dniach 12-25 marca, przedstawiciele klubu twierdzą, że nic nie stoi na przeszkodzie, by występ rapera zaplanowany na 13 marca odbył się zgodnie z planem. – Nie widzimy żadnych przeciwwskazań, żeby koncert Tedego odbył się w ten piątek. Decyzja rządu dotyczy imprez masowych – twierdzą przedstawiciele Próżności. Tymczasem cytując za gov.pl, decyzja rządu dotyczy nie tylko imprez o takim charakterze, ale oznacza „zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, (...)”. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Tomasza Stube, rzecznika prasowego wojewody wielkopolskiego, jednak jak na razie nie udało się nam z nim skontaktować. Wideo