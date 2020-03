Koronawirus w Poznaniu: Koncert Tedego w Próżności pod lupą Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Choć decyzją sztabu kryzysowego od 12 do 25 marca 2020 roku wszystkie instytucje kultury i placówki szkolnictwa artystycznego mają być zamknięte w całej Polsce, to nie wszyscy organizatorzy imprez zamierzają stosować się do tego polecenia – według organizatora, koncert popularnego rapera Tedego zaplanowany na piątek 13 marca, ma odbyć się zgodnie z planem. – Nie widzimy żadnych przeciwwskazań, żeby koncert Tedego odbył się w ten piątek. Decyzja rządu dotyczy imprez masowych – twierdzą przedstawiciele Próżności.

Koncert Tedego jednak pod znakiem zapytania

Takie zdania nie jest jednak Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. – W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS –COV-2 i możliwością rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ludzi wywołanej tym wirusem Prezydent Miasta Poznania rekomenduje, aby powyższe wydarzenie nie odbyło się – podkreśla Żabierek.