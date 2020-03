Koronawirus w Poznaniu: #Kulturanawynos, czyli przewodnik po wydarzeniach online w Poznaniu. Sprawdź nasz specjalny przegląd!

Poznańskie instytucje kultury zawiesiły działalność stacjonarną, jednak to wcale nie oznacza, że zaprzestały działalności. – Wiele z nich przygotowało bogatą ofertę wydarzeń, w których można wziąć udział bez wychodzenia z domu. Wirtualne wycieczki po wystawach, projekcje filmowe online czy podcasty, to tylko niektóre z nich – czytamy na stronie projektu „#Kulturanawynos. Prosto z Poznania”. Przejdź do galerii i sprawdź, jakie wydarzenia online odbędą się w czasie zagrożenia epidemiologicznego --->

pixabay