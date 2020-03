Koronawirus w Poznaniu: Miasto nie do poznania. Kiedyś tętniące życiem, dziś wymarłe [ZDJĘCIA]

"Na obszarze Rzeczpospolitej ogłoszono stan epidemii. Prosimy rozejść się do domów! Wyjścia ogranicz tylko do sytuacji niezbędnych. Unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Bądź odpowiedzialny! Chronisz siebie - chronisz innych" - takiej treści komunikaty odczytywane są z radiowozów straży miejskiej. Funkcjonariusze patrolują miejsca, gdzie przed pojawieniem się koronawirusa gromadzili się mieszkańcy.

I dodają: - Najlepiej zostać w domu i ograniczyć spotkania z innymi ludźmi do minimum. Teraz wszyscy mają okazję do woli rozmawiać z przyjaciółmi przez aplikacje na telefonach komórkowych, internet i nowoczesne narzędzia komunikacyjne. To nie są żarty. Każdy niech się nad tym zastanowi i podejmie mądrą decyzję...