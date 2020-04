Koronawirus w Poznaniu: Miasto obniża firmom czynsze. Przedsiębiorcy: To krok w dobrym kierunku

- W praktyce oznacza to, że najemca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 50 procent opłat z tytułu mediów za kwiecień, maj i czerwiec

Kto może wnioskować o taką pomoc? - Najemcy, którzy w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Poznania. Na 29 lutego tego roku nie mieli zaległości w płatności czynszu, dopuszczalne są na przykład zaległości w opłatach za media wynikające ze złożonych reklamacji. Trzeba też udokumentować, że w porównaniu do stycznia/lutego tego roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 procent – wymienia Łukasz Kubiak, rzecznik ZKZL.

Sytuacja nie napawa jednak optymizmem. - Nam udało się w marcu przetrwać bez zwolnień i długów, teraz walczymy o kwiecień, a co dalej, nikt nie wie – przyznaje Mądra-Pawlak. - Najważniejsze to utrzymać zespół i nie musieć nikogo zwolnić. Miasto nas wyczekało, ale ostatecznie zrobiło dobry ruch. To długofalowe spojrzenie, bo przedsiębiorcy na tę chwilę są znokautowani i długo będą się z tych dech podnosić, używając nomenklatury bliskiej panu prezydentowi Jaśkowiakowi. Po ludzku, a to teraz najważniejsze, Poznaniowi dziękujemy. Wspierajmy się!