Koronawirus w Poznaniu: MPK Poznań wzmacnia najbardziej oblegane linie tramwajowe w czasie porannego i popołudniowego szczytu

Takie plakaty zawisły od środy, 25 marca w pojazdach MPK Poznań. Przewoźnik prosi pasażerów, by w miarę możliwości sami pilnowali, ile osób aktualnie znajduje się w tramwaju czy autobusie. MPK Poznań

MPK Poznań reaguje na zaostrzenie rządowych zaleceń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa. Według nowych wytycznych w pojazdach komunikacji miejskiej powinna przebywać taka liczba osób, by zajęte było maksymalnie co drugie miejsce siedzące. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego nie jest to takie proste do wyegzekwowania, a jak tłumaczy przewoźnik - nie ma możliwości by na bieżąco kontrolować liczbę pasażerów. Jednak od środy, 25 marca w godzinach szczytu na najbardziej oblegane trasy wyjeżdża rezerwowy tabor.