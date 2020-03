Koronawirus w Poznaniu: Ośmiu ratowników medycznych na kwarantannie. "Pacjenci nie mówią nam całej prawdy"

Ratowniczy medyczni są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. To oni jeżdżą do osób, które podejrzewają u siebie chorobę COVID-19, wywoływaną zakażeniem tym wirusem. Dziennie ratownicy odbywają po 10-14 kursów do osób potencjalnie zakażonych.

Łukasz Gdak