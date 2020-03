Koronawirus w Poznaniu: Poprawczak był objęty kwarantanną. Wychowawca zakażony

We wtorek wieczorem ks. Adam Pawłowski, proboszcz parafii pw. św. Marcelina w Rogalinie poinformował, że kilkanaście godzin wcześniej zakończył kwarantannę. "Jestem zdrowy, podobnie jak wszyscy w poprawczaku" - napisał na Facebooku.

Przez kilka dni duchowny w mediach społecznościowych prowadziła transmisje nabożeństw, które odprawiał na plebanii. - Otrzymałem w tym czasie ogromne wsparcie od parafian, którzy modlili się za mnie w tym trudnym czasie. Czas oczekiwania na wyniki testu skłania do wielu refleksji - mówi ks. Adam Pawłowski.

Duchowny z Rogalina jest kapelanem w poznańskim zakładzie poprawczym znajdującym się przy ul. Wagrowskiej. To właśnie tam zatrudniony jest mężczyzna zakażony koronawirusem. - To wychowawca, który ostatni swój dyżur pełnił w nocy w pierwszych dniach marca. Następnie źle się poczuł i już do pracy nie przyszedł - opowiada nam jeden z pracowników.