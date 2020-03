Koronawirus w Poznaniu: Pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego pomogą w walce z koronawirusem

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski zadeklarował wojewodzie kluczowe dla systemu opieki zdrowotnej wsparcie w zakresie badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa w laboratoriach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

– Jesteśmy przygotowani do realizacji badań. Mamy odpowiedni sprzęt i kadrę specjalistyczną do przeprowadzenia badań. W razie potrzeby możemy wprowadzić zmianowy system pracy, co spowoduje, że będziemy mogli tygodniowo przebadać do tysiąca przypadków – mówi rektor prof. Andrzej Tykarski.