Koronawirus w Poznaniu: Punkty obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń zamknięte do 27 marca. Wypłaty 500 plus nie są zagrożone

Jak informuje Grzegorz Karolczyk, dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, został wydłużony termin zamknięcia punktów obsługi klienta przy ulicy Wszystkich Świętych 1 oraz Małachowskiego 10.

- Obsługa klientów będzie się odbywała wyłącznie telefonicznie – zaznacza dyrektor Karolczyk.

Zainteresowani mogą dzwonić pod numer 61 878 45 03 lub 61 878 45 04.

Swoje sprawy można także załatwić drogą elektroniczną, wykorzystując profil zaufany lub eBankowość. Pytania dotyczące świadczeń można nadsyłać także mailem na adres swiadczenia@pcs-poznan.pl.

- Wszystkim osobom, które zostały wezwane do uzupełnienia dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500 plus) w ciągu 14 dni, termin ten został wydłużony do 30 dni – zaznacza Karolczyk. I zapewnia, że pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń, mimo zamknięcia budynku dla klientów, cały czas pracują, aby zapewnić poznaniakom terminową wypłatę świadczeń.