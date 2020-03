Koronawirus w Poznaniu: Rodzina zmarłej zaprzecza, że zataiła ważne informacje. "Proszę zaprzestać krzywdzących pomówień"

37-latka cierpiała na współistniejące choroby a do szpitala trafiła w ciężkim stanie - informowało Ministerstwo Zdrowia. Była to druga osoba, która zmarła w Poznaniu z powodu zakażenia koronawirusem.

Według dyrektora szpitala w Wolicy, Sławomira Wysockiego, rodzina 37-latki zataiła informację, że kobieta miała kontakt z kimś, kto wrócił z Włoch. - Mimo wielokrotnie zbieranych wywiadów - zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich - rodzina stanowczo stwierdziła, że takich kontaktów nie było - podkreślał.

Do zarzutów tych ustosunkowali się bliscy zmarłej kobiety, którzy opublikowali oświadczenie:

"Informujemy, iż na dzień przyjmowania naszej córki i mojej żony do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, jak również wcześniej nie posiadaliśmy wiedzy o naszym kontakcie z osobami, które w ostatnim czasie przebywały we Włoszech. Rodzina, która, jak później okazało się, wróciła z Włoch w dniu 14 lutego 2020 r., nie przejawiała żadnych oznak chorobowych, a więc nie była badana w kierunku zakażania koronawirusem SARS-CoV-2 i do chwili obecnej czuje się dobrze.