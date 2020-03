Koronawirus w Poznaniu: Ruszył wirtualny nabór do programu Malta Festival Poznań 2020. Zgłoszenie prześlesz mailem

Warto podkreślić, że mówiąc o projektach artystycznych dedykowanych poznańskim akwenom, organizatorzy mają na myśli nie tylko jeziora, ale również stawy, mokradła, rzeki, baseny, strumienie, kanały i zbiorniki. Wybrane prace będą częścią programu Generator Malta, który jest obowiązkowym punktem każdej edycji festiwalu. Podobnie jak w ubiegłych latach koordynuje go Joanna Pańczak. Na realizację każdego ze zwycięskich pomysłów Fundacja Malta przeznaczy do 3 tys. zł brutto. Aby zgłosić się do naboru należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres generator@malta-festival.pl. Nabór „Woda jest tobą” trwa od 10 marca do 6 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 kwietnia. Więcej szczegółów – TUTAJ

30. urodziny Malty

Choć o programie tegorocznej edycji Malta Festival Poznań wciąż wiemy stosunkowo niewiele, to już pierwsze zapowiedzi imprezy pokazują, że w tym roku będzie ona szczególnie ciekawa. Z okazji 30-lecia festiwalu, który odbędzie się w dniach 19-28 czerwca, zaplanowano mnóstwo wydarzeń, w tym specjalne, jubileuszowe projekty. Impreza odbędzie się z udziałem najważniejszych twórców teatralnych z Europy, którzy występowali już na festiwalu. Nie zabraknie też tradycyjnego pochodu i pokazów akrobacji w samym centrum Poznania, finałowego, plenerowego koncertu, bezpłatnych spektakli na placu Wolności oraz cyklu-przeglądu Poznań na Malcie.