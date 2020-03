Koronawirus w Poznaniu: Sklepy, apteki i urzędy wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa. Jak działają?

Apteka na poznańskim Grunwaldzie, którą odwiedziliśmy w poniedziałek, nie przeżywała oblężenia. Sporo klientów było w zeszłym tygodniu, robili zapasy na kolejne dni. Teraz pojawiają się pojedyncze osoby. Drzwi do apteki cały czas są otwarte, aby zapewnić dobrą wentylację. W środku może znajdować się tylko jeden klient i pracownik. Płacić należy kartą płatniczą. Zdaniem farmaceutki, z którą rozmawialiśmy, obecna sytuacja tak szybko się nie zakończy. Gdyby miała uspokoić się do końca miesiąca, byłaby to bardzo dobra wiadomość. Raczej jednak powinniśmy przygotować na dłuższe ograniczenia w codziennym życiu.