Koronawirus w Poznaniu: Sprawdź, jak funkcjonuje CH Posnania. Gdzie zrobisz zakupy?

Pozostałe lokale znajdujące się na terenie Posnanii zostały zamknięte aż do odwołania. Decyzję o ponownym przywróceniu działania centrum podejmą odpowiednie władze.

Posnania zamknięta: jak funkcjonują parkingi i wejścia do galerii?

W tym okresie dla klientów funkcjonować będą wejścia do centrum od ulicy Kórnickiej, ronda Rataje oraz ulicy Krzywoustego. Otwarte pozostaną wszystkie wjazdy na parking podziemny i wejścia do centrum w strefie zielonej i niebieskiej. Działanie węzłów sanitarnych w obiekcie ograniczone zostają do lokalizacji znajdujących się na parterze.