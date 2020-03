Koronawirus w Poznaniu: Strefa zakaźna przed szpitalem przy Szwajcarskiej. Kontenery będą pełnić funkcję izolatek [ZDJĘCIA]

Przy szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu została wydzielona tzw. strefa zakaźna. Staną tam kontenery, które będą spełniały funkcje izolatek. W ten sposób szpital przygotowuje się na masowy wzrost zachorowań.

- Skokowy szczyt zachorowań na pewno będzie. Pytanie jest więc nie „czy?”, a „kiedy?” – mówi Jacek Górny, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Czytaj także Koronawirus w Wielkopolsce: Raport na żywo

Dlatego, by przygotować się lepiej do walki z koronawirusem, obok placówki została wydzielona specjalna strefa zakaźna. W poniedziałek stanęły tam już pierwsze kontenery, w kolejne dni dojeżdżają kolejne. Mają one pełnić funkcję izolatek dla pacjentów. – Zostały zamówione przez szpital. Część z nich pochodzi z darów, część wynajęliśmy za odpowiednie honorarium – tłumaczy J. Górny.

Przy szpitalu zakaźnym, szpital polowy na walkę z koronawirusem Docelowo takich izolatek przy SOR-ze ma powstać 20. Ostatnie mają przyjechać prawdopodobnie w poniedziałek. Ich lokalizacja jest także nieprzypadkowa. – Personel SOR będzie pełnił nadzór nad tymi chorymi, którzy mają najlżejsze objawy i mogą być na czas diagnostyki w naszym szpitalnym oddziale ratunkowym umieszczeni celem izolacji w tych kontenerach, aby w sposób profesjonalny i bezpieczny można było udzielić im pomoc – tłumaczy Jacek Górny.

Zobacz też: Ceny paliw w Poznaniu spadły z powodu koronawirusa. Tak tanio nie było od lat! Każdy kontener przeznaczony jest na przyjęcie jednego pacjenta. Powstałe izolatki są ogrzewane, umeblowane, z jednorazową pościelą, mają drzwi i okna. Niestety, potrzeby toaletowe pacjenci będą musieli załatwiać w stojących obok toi-toiach. – Takie są cechy szpitala polowego. To jednak stabilne konstrukcje modułowe, które będzie można w razie potrzeby również rozbudować o kolejne kontenery. Nie grozi im przewrócenie. Dzięki temu może powstać szpital przygotowany na przyjęcie wielu chorych – dodaje rzecznik szpitala.

Czytaj także Podwyżki cen za parkowanie wstrzymane!

Do kontenerów nie trafią pacjenci ciężko chorzy.

– Dzięki temu, że stoją już pierwsze, na razie puste, możemy przetestować ich działanie. Dopasować do naszych potrzeb strukturę istnienia szpitala przy szpitalu, by było to miejsce przyjazne zarówno pacjentom, jak i personelowi – mówi Jacek Górny.

Szpital zakaźny w Poznaniu: - Chcemy być krok przed epidemią Kontenery oprócz funkcji izolacyjnej mają spełniać dodatkowe zadanie.

Czytaj także Poznańscy taksówkarze rezygnują z pracy. Powodem koronawirus

– W nich będzie się odbywał triaż przedszpitalny, podczas którego zidentyfikujemy pacjentów, którzy absolutnie nie wymagają hospitalizacji będą mogli wrócić od razu do domów i tam stosować się do dalszych zaleceń sanepidu. Tym samym uchronimy ich przed kontaktem z innymi chorymi. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko ewentualnego zakażenia. Dobra identyfikacja to pierwszy krok do walki z epidemią. My to robimy, chcemy być o kilka kroków przed kolejną falą epidemii, dlatego przeszliśmy do ofensywy – zaznacza J. Górny. Aktualnie w szpitalu przebywa na oddziale zakaźnym 17 osób, u których stwierdzono chorobę Sars 2 COVID-19, w tym dwie osoby na oddziale intensywnej terapii. Ich stan jest jednak stabilny. Ile jednak łącznie przebywa osób w szpitali?

– Trudno jest mi to oszacować, bowiem ta liczba każdego dnia ulega zmianie. Dziennie przez nasze oddziały przewija się 80-90 nowych pacjentów. W szpitalu jest kilkaset łóżek – tłumaczy Jacek Górny.

Czytaj także Miejsca do kwarantanny gotowe. To zdjęcie rozgrzewa internet

Służby medyczne ze szpitala zakaźnego wypisują tych pacjentów, którzy po wykonaniu testu uzyskali wynik ujemny. – Są wypisywani do domu lub kierowani do innych szpitali, gdyż my potrzebujemy miejsca na nowe przypadki – mówi. – We Włoszech na tym etapie było podobnie. Też było mało chorych, było rozprężenie, ludzie zaczęli się spotykać, no i doszło do tragedii. My chcemy tego uniknąć. Nie damy się zmylić, nie damy się zaskoczyć.

Szpital polowy na MTP? Czy, gdy wzrośnie liczba zakażonych, miasto lub wojewoda rozważa stworzenie kolejnego szpitala polowego, np. w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich? Takim krokiem poszła m. in. Hiszpania.

– Mam nadzieję, że sztab kryzysowy bierze pod uwagę każdy scenariusz. W innych krajach powstają szpitale po trzy tysiące osób właśnie na terenie hal targowych. Ale to jest ponad nami. Natomiast szpital polowy to nasza oddolna, własna inicjatywa. Zrobiliśmy to jako pierwszy i póki co jedyni w kraju, w sposób który w Europie zachodniej, południowej jest normą – dodaje. - Międzynarodowe Targi Poznańskie wydają się być przestrzenią nadającą się do zorganizowania miejsca zbiorowej obserwacji mieszkańców z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja w Poznaniu jest jednak daleka od tej we Włoszech czy Hiszpanii. Takie działanie nie jest zatem w najbliższym czasie planowane - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka prezydenta Poznania. Zobacz też:

Koronawirus w Poznaniu - wyludnione centrum miasta

Koronawirus w Polsce - mapa na żywo: Pobierz bezpłatną aplikację Głosu Wielkopolskiego i bądź na bieżąco!

Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.