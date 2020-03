Koronawirus w Poznaniu: Studenci na kwarantannie w hotelu Polonez dostaną 250 pizz za darmo. "Największe zamówienie w historii"

Studenci przebywający z powodu koronawirusa na kwarantannie w hotelu Polonez w Poznaniu otrzymają za darmo około 250 pizz. Przygotuje je firma Głodny.pl zajmująca się zamawianiem jedzenia przez internet. Pizze zostaną dostarczone do studentów w środę wieczorem. Zgodę na tę akcję wyrazili przedstawiciele akademika.

Od czwartku, 19 marca, około 200 studentów, głównie zagranicznych, przebywa na kwarantannie w akademiku po dawnym hotelu Polonez. To oznacza, że nie mogą oni opuszczać budynku akademika, a ponadto zaleca im się pozostanie we własnych pokojach. Wszystko dlatego, że u jednego ze studentów potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Mieszkańcy Poloneza zwracali uwagę, że powoduje to problemy z dostępem do jedzenia. Jak mówią, zarządcy budynku zaproponowali im wykupienie cateringu za... 43 zł dziennie. - Jednocześnie zalecano nam, żeby ze względów bezpieczeństwa nie wychodzić z naszych pokoi, więc w praktyce nie mamy dostępu do kuchni. Co prawda, niektórzy mają mikrofalówki w pokojach, ale nie wszyscy. Tak więc, nawet jeśli zrobimy zakupy online z dostawą, to jak później mamy coś ugotować bez wychodzenia z pokoju do kuchni? A płacenie 430 zł za 10-dniowy catering to dla nas zdecydowanie za dużo. Na szczęście ja mam jeszcze trochę jedzenia, ale nie wszyscy posiadają jakiekolwiek zapasy - opowiadała nam Sara, Hiszpanka studiująca w Poznaniu w ramach programu Erasmus.

Czytaj też: Koronawirus w Poznaniu: Rynki zostaną zamknięte! Taki nakaz od służb sanitarnych otrzymał prezydent miasta - W ramach procedur sanepidu, przy zachowaniu najwyższej staranności, studenci mają możliwość zamówień online produktów żywnościowych. Zamówienia ze sklepów online są wykonywane i dostarczane wg procedur bezpieczeństwa i dezynfekcji. Ze względów na zminimalizowanie obecności postronnych osób w akademiku i przed nim, jak również aby utrzymać zasady kwarantanny, rekomendujemy naszym mieszkańcom używanie jednej firmy cateringowej. Sama dystrybucja posiłków przez ochronę do drzwi studentów jest dla nich dużym wyzwaniem logistycznym. Studenci powinni przebywać stale w swoich pokojach - mówiła nam z kolei Justyna Miszczuk z biura reklamy spółki Student Depot, która zarządza akademikiem Polonez.

I dodawała: - Firma cateringowa wybrana przez nas zadeklarowała i udokumentowała najwyższy poziom zabezpieczeń higienicznych i zdrowotnych oraz atrakcyjne ceny, co do których wiemy, że są akceptowalne dla naszych studentów, którzy płacą co miesiąc za pokój od ok. 1000 do 1500 zł. Firma nie była przymusem, tylko naszą rekomendacją ze względu na wyzwania logistyczne i sanitarne. Żaden ze studentów nie zadeklarował do tej pory, że nie ma pieniędzy na jedzenie czy inne podstawowe potrzeby.

Tymczasem studentom z akademika Polonez chce pomóc firma Głodny.pl. Jej prezes Michał Zawiasa zadeklarował, że firma chciałaby jednorazowo zakupić ok. 250 pizz dla studentów przebywających na kwarantannie.

- Mamy zabezpieczony na to budżet. Chcielibyśmy to podzielić np. na 4-5 restauracji, bo jedna nie będzie w stanie przygotować takiej ilości jedzenia w tym samym czasie. O konkretnej porze odebralibyśmy jedzenie od wyznaczonych restauracji i zawieźli studentom - mówi Michał Zawiasa. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do dostawy. - Z przyjemnością przyjmiemy taki prezent dla studentów. Ustaliliśmy już termin dostawy w środę między godziną 18 a 19 - potwierdza Justyna Miszczuk. - Przygotujemy ok. 250 pizz. To będzie chyba największe zamówienie pizz w historii Poznania - śmieje się za to Michał Zawiasa.

