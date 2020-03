Koronawirus w Poznaniu: Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowej akcji na Międzynarodowy Dzień Teatru

W tym roku Międzynarodowy Dzień Teatru będzie zupełnie inny niż zwykle. W całej Polsce wszystkie instytucje kulturalne, w tym placówki teatralne, są zamknięte do odwołania. Taka sytuacja dotyczy również Teatru Polskiego w Poznaniu , w którym w najbliższych tygodniach miało odbyć się wiele ciekawych spektakli oraz innych wydarzeń. W ramach akcji „Zostań w domu” poznański teatr zaprasza do udziału w akcji, w którą możemy się włączyć drogą internetową.

Jak podkreślają przedstawiciele Teatru Polskiego, Międzynarodowy Dzień Teatru to „najbardziej wyczekiwany dzień dla wszystkich miłośników Teatru”. Tego dnia poznański teatr otwierał się na widzów bardziej niż w jakikolwiek inny dzień – organizował zakulisowe oprowadzania, a także specjalne spotkania z aktorami i pracownikami. Tym razem nie będzie to możliwe, jednak to wcale nie oznacza, że zabraknie okazji do wielkiego świętowania.

Magia teatralnych wspomnień

– W którym teatrze byliście pierwszy raz w życiu? Na jakim przedstawieniu? A może wiąże się z tym jakaś fascynująca anegdota? Zbieracie pamiątki związane z teatrem: programy, bilety, repertuary? Robicie selfie w teatrze? Podzielcie się z nami waszą historią! Stwórzmy wirtualne spotkanie entuzjastów teatru i w ten sposób uczcijmy ten wyjątkowy dzień. Teatr to emocje, podzielcie się z nami swoimi – zachęca poznański Teatr Polski, który autorów najciekawszych teatralnych wspomnień i pamiątek nagrodzi gadżetami teatralnymi oraz biletami na przyszłe spektakle.

Pamiątki można wysyłać na adres e-mail marketing@teatr-polski.pl. Warto również śledzić profil Teatru Polskiego na Facebooku – KLIKNIJ TUTAJ