Koronawirus w Poznaniu: W mszach świętych uczestniczyło 5 wiernych. Dla pozostałych przygotowano transmisje online [ZDJĘCIA]

Niedziela, 29 marca to pierwsza niedziela, podczas której obowiązywało ograniczenie liczby obecnych wiernych do 5 osób. Poznaniacy zastosowali się do nakazów. Na mszach w farze i katedrze można było zobaczyć pojedyncze osoby. Dla pozostałych wiernych poznańskie parafie transmitowały msze święte przez internet. Kolejne zdjęcie -->

Robert Woźniak