Koronawirus w Poznaniu? Wynik badań pacjentki jest pozytywny

Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Poznaniu

- Wyniki badań pod kątem zakażenia pacjentki koronawirusem są dodatnie - potwierdza Stanisław Rusek, rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Przypomnijmy, że pacjentka na oddział zakaźny w Poznaniu trafiła w niedzielę po tym, jak zgłosiła się na SOR w Puszczykowie.

Stan kobiety określany jest jako ciężki. Dodatkowo pacjentka cierpi na liczne schorzenia i przyjmuje leki immunosupresyjne, których działanie zmniejsza odporność organizmu.

- Nawet, jeśli wyniki potwierdzą zakażenie, to nie ma to żadnego znaczenia. Żeby móc potwierdzić to w stu procentach przynajmniej dwa testy pod kątem koronawirusa muszą mieć wynik pozytywny - tłumaczył jeszcze przed otrzymaniem wyników pacjentki Stanisław Rusek.