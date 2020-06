Koronawirus w Wielkopolsce: 27 nowych przypadków zakażenia. W szpitalu w Poznaniu zmarł 65-letni mężczyzna (11 czerwca 2020)

Darmowe testy na koronawirusa w Poznaniu. Jak je zrobić?

W Poznaniu już działa punkt Test & Go, uruchomiony na wniosek wojewody i obsługiwany przez sanepid i wojsko. Stanął on przed stadionem na ul. Bułgarskiej. Testy na koronawirusa mogą w nim zrobić osoby, które wcześniej zarejestrują się telefonicznie w sanepidzie i przyjadą do bada...