Koronawirus w Wielkopolsce: 8 nowych przypadków zakażenia w naszym regionie. Jedna osoba zmarła [29 maja 2020 r.]

W raporcie opublikowanym w piątek o godz. 17.30 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 8 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie wielkopolskim. Jedna osoba zmarła. To 83-letnia kobieta przebywająca w szpitalu w Poznaniu.

Dodajmy, że może to być siostra zakonna ze zgromadzenia przy ul. Mińskiej w Poznaniu. O jej zgonie poinformował na przed południem poznański sanepid, ale do tej pory nie był on odnotowywany w ministerialnych statystykach.

Czytaj więcej: Dwa zgony z powodu koronawirusa w Wielkopolsce. W Poznaniu zmarła siostra zakonna. Raport ministerstwa jeszcze o tym nie wspomina

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 2146 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 151 osób zmarło, a 1122 osoby wyzdrowiały. W piątek, 29 maja przybyło 13 osób zakażonych i dwie zmarłe.

Tego dnia w całej Polsce przybyły 333 osoby zakażone, 13 zmarłych i 132 wyzdrowiałe. Łączne liczby dla Polski, to obecnie: 23155/1051/10692.