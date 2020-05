Koronawirus w Wielkopolsce: Kolejne zakażenia w naszym regionie, choć wyraźnie mniej! [26 maja 2020 r.]

Raport Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mówi o 16 nowych przypadkach - 6 z terenu powiatu kępińskiego, 7 - z ostrzeszowskiego, 2 z pilskiego i 1 z poznańskiego, wszyscy chorzy leczeni są w warunkach domowych.

Jednocześnie służba informacyjna wprowadziła korektę w stosunku do wcześniejszych raportów.

- usunięto z uwagi na jego zdublowanie we wcześniejszym komunikacie przypadek dotyczący 88-letniej kobiety, mieszkanki powiatu krotoszyńskiego (pozycja 12 raportu z 11 maja br.)

- usunięto przypadek dotyczący 35-letniego mężczyzny z powiatu kępińskiego (pozycja 18 raportu z 25 maja br.) z uwagi na podanie fałszywie dodatniego wyniku we wcześniejszym komunikacie.