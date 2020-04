Koronawirus: Wolno jeździć samochodami, ale tylko w ważnym celu. Sprawdź, jakie ograniczenia wprowadzono dla kierowców. Za co grozi mandat?

Samochodem wolno jechać - ale w ważnym celu: do pracy, do sklepu, szpitala, czy do pomocy w charakterze wolontariusza.

Z powodu epidemii koronawirusa mamy siedzieć w domach i nie wolno nam wychodzić na zewnątrz w błahych sprawach. Tak samo nie powinno się bez potrzeby siadać za kółkiem. Pomijając kwestię, czy te ograniczenia są zgodne z prawem, bo łamią art. 52 konstytucji (nie są bowiem wprowadzone ustawą, a rząd nie wprowadził stanu wyjątkowego), trzeba się do nich na razie stosować, by nie narazić się na mandat i później nie walczyć przed sądem o jego anulowanie.

Pierwsze z trzech podstawowych ograniczeń dotyczy zasady używania samochodu. Powinniśmy korzystać z samochodu jedynie w ważnych sprawach – jadąc do sklepu, apteki, do lekarza, do pracy, czy do służby w charakterze wolontariusza. Samochodowe wyjazdy w celach rekreacyjnych w czasie powszechnej kwarantanny nie są wskazane. Może się więc zdarzyć, że kierowca zostanie zatrzymany do kontroli drogowej i usłyszy pytanie o cel jego jazdy.

Po drugie, jeśli dysponujemy pojazdem, w którym jest więcej niż dziewięć zdjęć siedzących, to musimy liczyć się z takimi ograniczeniami jak w transporcie publicznym – pasażerowie mogą zajmować tylko połowę dostępnych miejsc – przy czym nie chodzi naturalnie o to, by odgrodzić połowę pojazdu i pasażerów zgromadzić w jednej z części, ale by nie siedzieli oni przy sobie. W samochodach osobowych, w których zgodnie z dowodem rejestracyjnym mamy jedno miejsce pasażera, trzy, lub cztery (nie licząc kierowcy), możemy przewozić maksymalnie dokładnie tyle samo osób. Nie ma innych ograniczeń pod tym względem.

Zobacz też: 20 tysięcy kierowców straci prawo jazdy w 2020 roku. Dlaczego? Nadchodzi rewolucja w prawie o ruchu drogowym: sprawdź najważniejsze zmiany Ostatnia ważna zmiana związana jest z wiekiem kierowcy. Ograniczenia obecnie wprowadzone mówią o tym, że osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać poza domem w towarzystwie osób dorosłych. Tym samym kierowcy, którzy mają mniej niż 18 lat, muszą mieć dorosłego pasażera. Prawo jazdy jest bowiem dostępne dla osób niepełnoletnich – to kategorie A1, B1 i AM.

Dwie pierwsze mogą trafiać do rąk 16-latków, trzecia – już 14-latka. Dotyczą one odpowiednio motocykli, których moc nie przekracza 15 KM (lub 20 KM jeśli w grę wchodzi trójkołowiec), samochodów o masie własnej do 550 kg przy przewozie rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób, a także – przy kategorii AM – samochodu, którego maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/godz.

