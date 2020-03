Korzystasz z tych rzeczy od lat? Już dawno powinieneś je wyrzucić! Te rzeczy też mają swoją datę ważności

Zabobony związane z przeprowadzką. Znasz je wszystkie?

Zabobonów związanych z przeprowadzką do nowego mieszkania jest dużo, czy warto się nimi przejmować? Jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, lepiej wiedzieć kiedy można się wprowadzić do nowego mieszkania, żeby się uchronić od wielu nieszczęść.