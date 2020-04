Kostrzyn. Sport rządzi nie tylko wśród biegaczy. Turniej dla młodych piłkarzy, szachy, tenis stołowy, unihokej - jest w czym wybierać

Bieg co roku rozgrywany jest na dystansach 5 kilometrów i 10 kilometrów – czyli dwie pętle po 5 kilometrów. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy kubek, koszulkę i medal. A przy okazji biegnąc uczestnicy świętują dni Gminy Kostrzyn, pod nazwą Kurdesz Kasztelański. Ponadto organizowana jest Mini Kurdeszowa (Za)Dyszka, czyli bieg na dystansie 400, 800 i 1200 m dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu gminy Kostrzyn.

Gmina dba o propagowanie sportu już wśród najmłodszych swoich mieszkańców. Dzięki temu idee szlachetnego współzawodnictwa są przedstawiane dzieciom, a przez nie trafiają do dorosłych. W sportowych imprezach mogą tym łatwiej uczestniczyć całe rodziny, zarówno przez bezpośredni zawodniczy udział, jak i pośredni, w charakterze kibiców.

Walka Kostrzyn dla młodych piłkarzy

Wreszcie warto wspomnieć o dobrze kojarzonej z Kostrzynem piłkarskiej imprezie sportowej – turnieju piłki nożnej dla szkół podstawowych, organizowanym przez największe stowarzyszenie sportowe na terenie gminy – Walka Kostrzyn. Odbywa się on od ośmiu lat.

Gmina może pochwalić się dobrym zapleczem sportowym, do którego należy nowoczesna sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Otwarto ją 11 września 2018 roku, a uczestnikiem uroczystości był Dariusz Szpakowski – znany i lubiany komentator telewizyjny.

Przy każdej szkole podstawowej na terenie gminy funkcjonują wielofunkcyjne boiska sportowe z odpowiednią infrastrukturą – np. bieżniami lekkoatletycznymi, a także działają kluby: karate, tenisa, czy fitness. Warto dodać, że gmina Kostrzyn dba, aby na jej terenie był zapewniony swobodny dostęp do siłowni zewnętrznych i placów zabaw, podobnie jak do innych urządzeń sprzyjających rekreacji. Na jej terenie powstały bowiem także w ramach Budżetu Obywatelskiego stacje naprawcze do rowerów, ułatwiające uprawianie sportu rowerzystom.