Koszmar mieszkańców bloku w Poznaniu. Żyli w strachu przez 3 lata. Sąsiad groził im śmiercią Chrystian Ufa

Mężczyzna w rozmowach z sąsiadami otwarcie przyznawał się do zażywania narkotyków oraz leków psychotropowych. Wojciech Wojtkielewicz/zdjęcie ilustracyjne

Mieszkańcy budynku przy ulicy Wojskowej 23 w Poznaniu byli przerażeni zachowaniami swojego sąsiada. Groził im śmiercią, wyrzucał z czwartego piętra przedmioty na chodnik, a z jego mieszkania dobiegały niepokojące dźwięki. Mimo że już w 2020 roku do sądu trafił wniosek o eksmisję mężczyzny, to dopiero 1 listopada tego roku na wniosek policji oraz prokuratora został on tymczasowo aresztowany.