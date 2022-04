Koszyczek wielkanocny 2022. Ile zapłacimy za tradycyjne produkty na Wielkanoc? Sprawdź ceny!

Tradycyjny koszyk wielkanocny. Co do niego włożyć?

Ile nas to wszystko będzie kosztować? Według wyliczeń analityków z Banku BNP Paribas, mamy obecnie do czynienia ze znacznym wzrostem cen w porównaniu do zeszłego roku. Nasze portfele mocno to odczują, bo produkty spożywcze, po które będziemy sięgać na Wielkanoc, będą droższe o ponad 20 procent niż przed rokiem.