Kozy wykorzystywane do żebrania? Niepokojące sygnały z poznańskiego Starego Rynku

W ostatni weekend na płycie Starego Rynku po raz kolejny można było spotkać mężczyznę, który przy Ratuszu od kilku lat pojawia się w towarzystwie dwóch kóz. Zwierzętom rozkłada chodnik, sobie krzesło, a tuż przed nim, karton z prośbą o zrzutkę na karmę. Kozy przypięte do smyczy, często w pełnym słońcu muszą spędzić na płycie nawet kilka godzin. - Dzieci chętnie podchodzą, wrzucają monety, nie zdają sobie sprawy, że nie powinno się w ten sposób traktować zwierząt. To wstyd, że w dużym europejskim mieście nikt na to od dawna nie reaguje – zauważa Marcin, mieszkaniec Starego Miasta.

Czy rzeczywiście tak jest? Rzecznik poznańskiej straży miejskiej Przemysław Piwecki tłumaczy, że w ostatnią sobotę jeden z patroli skontrolował mężczyznę. - Zwierzęta miały dostęp do wody, więc niewiele mogliśmy zrobić – rozkłada ręce. Dodaje jednak, że właściciel kóz jest już dobrze znany funkcjonariuszom – pojawiały się skargi od mieszkańców dotyczące między innymi nieprzyjemnego zapachu zwierząt.