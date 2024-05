Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Śpiewały u nas legendarne gwiazdy

- Muszę powiedzieć jako muzyk i jako krytyk, że dawno nie miałem do czynienia z audytorium, które by reagowało na muzykę tak trafnie, tak celnie, z takim smakiem i jednocześnie z taką kulturą jak Opole. Wszystko to, plus wasze miasto, które samo jest jak jedna piosenka, nakłania do tego abym przede wszystkim namawiał wszystkich, kto mnie tylko słyszy, do wspólnego wysiłku o to, żeby Opole było stale miejscem festiwalu, corocznie miejscem festiwalu. Każde miasto ma jakiś taki swój tytuł, który zazwyczaj dodaje się do samej nazwy, żeby scharakteryzować je. Chciałbym żeby Opole miało tytuł: „Opole – stolica piosenki polskiej” - powiedział Jerzy Waldorff.