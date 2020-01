Krystyna Prońko zaśpiewa swoje największe przeboje. Popularna piosenkarka nie zwalnia tempa

Krystynę Prońko znamy z takich przebojów jak „Małe tęsknoty”, ”Poranne łzy”, „Psalm stojących w kolejce” czy „Papierowe ptaki”.

Popularna piosenkarka rozpoczynała swoją karierę w rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, gdzie razem z braćmi tworzyła grupę Refleks. Śpiewała też razem z Czesławem Niemenem m.in. podczas nagrań do legendarnego „Czerwonego albumu”.

Przepustką do kariery stał się dla niej udział w Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1973 roku, na którym wykonując piosenkę „Po co ci to, po co?” zdobyła jedną z głównych nagród koncertu Interpretacje. A dodajmy, że występowała wtedy w barwach Estrady Poznańskiej.