Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele! [2.10.21]

Krzysztof Ibisz w sierpniu wziął ślub z Joanną Kudzbalską, uczestniczką drugiej edycji programu "Top Model". Teraz para pochwaliła się zdjęciami z uroczystości. Co to był za ślub! W organizacji przyjęcia pomagała wedding plannerka. Dodajmy, że Joanna Kudzbalska to trzecia żona Krzysztofa Ibisza. Choć widzom dała się poznać jako modelka, z wykształcenia jest lekarką. Zobaczcie zdjęcia z wesela Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej możecie obejrzeć >>> TUTAJ >

Łukasz Ostrowski