Krzysztof Zalewski i Piotr Rogucki gwiazdami „Kwarantanna na na!” – nowego projektu Facebooka z koncertami online

„Kwarantanna na na!” to oficjalna akcja polskiego oddziału Facebooka, w ramach której od 30 marca, zawsze w poniedziałki, środy oraz piątki, wirtualne koncerty grać będą gwiazdy wytwórni Kayax. W trakcie występów (a także po ich zakończeniu) będzie można przekazać dowolną kwotę na poczet Szlachetnej Paczki, która w czasie epidemii koronawirusa podejmuje szereg działań, głównie mających na celu pomoc osobom samotnym i starszym, czyli tym, które najbardziej cierpią przez izolację.

Muzyka w słusznej sprawie

– Szlachetna Paczka od 20 lat pomaga osobom starszym i samotnym. To właśnie oni znaleźli się dzisiaj w skrajnie trudnej sytuacji. Seniorzy nie mogą realizować swoich potrzeb: tych podstawowych, jak zakupy czy dostęp do leków, ale i głębszych, jak relacje z innymi. Nie mogą przenieść się do internetu, bo z niego nie korzystają. Chcemy o nich zadbać. Powiedzieć: nie zostawimy was! – podkreśla Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę.