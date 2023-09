Ksiądz Michał Woźnicki przesłuchany przez policję pod zarzutem antysemityzmu i życzenia śmierci - sprawa trafi do prokuratury

Ksiądz Michał Woźnicki wygłasza swoje kazania za pośrednictwem kanału Youtube. Znany jest z bardzo kontrowersyjnych poglądów, za których głoszenie - niezgodne ze sztuką - otrzymał w 2016 roku zakaz propagowania Słowa Bożego. Nie przejął się tym, odprawiał msze święte w pokoju przekształconym przez niego na prywatną kaplicę. Z powodu nieposłuszeństwa władzom kościelnym wydalono go ze zgromadzenia salezjanów, otrzymał też zakaz sprawowania czynności wynikających ze święceń kapłańskich - nie może więc m.in. odprawiać sakramentów. W 2022 roku został eksmitowany z domu duchownego, a rok później - oskarżony przez Watykan o herezję i schizmę. W ostatnim czasie "zasłynął" wypowiedziami o Jerzym Owsiaku, którego nazwał durniem i użytecznym idiotą, a także o lekkoatletce Ewie Swobodzie, u której skrytykował wygląd, szczególnie tatuaże, które jego zdaniem są dowodem paktu z diabłem.

Dzień wcześniej ksiądz Woźnicki ogłosił, że otrzymał wezwanie na przesłuchanie, publicznie podał nazwisko policjantki, zwrócił uwagę na jej niecodzienne imię i ogłosił, że dwa lata wcześniej był przez nią i przez jej koleżankę już przesłuchiwany. Jak mówił, policjantki kusiły go wyzywającymi ubraniami i dekoltami, a także sposobem siedzenia przy biurku - aż musiał pod stołem zrobić im zdjęcie, by mieć dowód.

Teraz ksiądz Woźnicki został zaproszony do poznańskiego komisariatu. Postawiono mu dwa zarzuty. Pierwszym jest głoszenie gróźb karalnych wobec osoby - chodzi o wypowiedź pod adresem sędziego, który ogłosił wyrok pierwszej instancji wobec księdza Woźnickiego, że "czeka go sznur", drugi zarzut - znieważania grupy osób ze względów narodowościowych - związany jest z wypowiedziami dotyczącymi Żydów, jakoby ich cierpienia w czasie II wojny światowej, Holocaust, są zapłatą za zabicie Jezusa Chrystusa.

W czasie przesłuchania ksiądz nie przyznał się do zarzutów, został zwolniony do domu, a sprawa z aktem oskarżenia będzie skierowana do prokuratury.

