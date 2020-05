Książeczka Aleksandry Lipskiej pomaga dzieciom i szpitalom

- Przez epidemię wielu z nas musiało poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i łączeniem kilku ról. Niejedna matka, która została w domu, musiała poradzić sobie z pracą, dziećmi i obowiązkami domowymi. Pewnie nie raz uroniła łzę z bezsilności. Ale myślę, że był to dla nas także czas refleksji. Zadaliśmy sobie pytanie, czy to co do tej pory robiliśmy ze swoim czasem było dla nas dobre? Ja postanowiłam się odważyć i wydać pierwszą książkę dla dzieci. Często odkładamy rzeczy ważne na potem. A co jeżeli nigdy nie będzie już okazji do zrobienia tego, o czym marzyliśmy? - mówi Ola.

- Jak wielu młodych ludzi, martwię się o swoich rodziców. Liczę, że szybko zostanie wdrożone takie leczenie, które da nam wszystkim spokój ducha. Takie przeczucie, że rodzice/dziadkowie z tego wyjdą, nawet jeżeli zachorują. Pomimo luzowania obostrzeń, wszystkim nam potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Jasiek chętnie rozmawia z dziadkami przez skypa. Wnuk online to jednak konieczność, nie wybór.

Książka, którą napisała Ola jest dedykowana wszystkim babciom i dziadkom. Ma jednak spełnić również ważna rolę: wytłumaczyć dzieciakom, co się wokół nich dzieje. Jej zdaniem w dzieciach tkwi największa siła, największy potencjał twórczy i warto o tym potencjale mówić.

- Dzieci są przyszłością świata, ale to od nas zależy m.in. to jak ten świat będą rozumieć i dbać o niego. „Wielkie Sprawy” to pomysł na książeczki i akcje pomocowe. Dzieci słyszą w telewizji, radiu i w prywatnych rozmowach o rzeczach, które dzieją się wokół nich. Nie są jednak adresatem przekazu, tylko mimochodem go wyłapują. Naszym adresatem zawsze będzie dziecko. Chcę wraz z ekspertami pisać kolejne historie, które opowiedzą dzieciom o otaczającej ich rzeczywistości - dzieli się Ola.

Książeczkę pt. „O wielkich sprawach czyli Jaś i Tosia próbują zrozumieć co to jest epidemia” można zakupić na stronie wielkiesprawy.pl. Połowa dochodu zostanie przekazana na zaopatrzenie służb biorących udział w walce z koronawirusem w szpitalu jednoimiennym w Wolicy koło Kalisza, w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, a także w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Druga część pozyskanych pieniędzy ma zostać przeznaczona na wydruk książeczki. Część egzemplarzy Ola chce przekazać bezpłatnie do szpitali dziecięcych.

- Razem z przyjaciółmi uruchomimy niebawem zrzutkę, która mamy nadzieję pozwoli, by moja książeczka dotarła do większej liczby dzieci. Cieszę się z takiego oddolnego zainteresowania moim pomysłem. Znajomi i przyjaciele dzielą się historią Jasia i Tosi i przekazują ją kolejnym osobom. Dzieją się naprawdę magiczne rzeczy - mówi Ola.

W tym pomyśle od początku wiele zaskakuje.

- Tak, m.in. historia Zuzy, ilustratorki.. Zadzwoniłam do niej z prośbą o zilustrowanie bajki. Tego dnia bardzo się martwiła. Pracowała w biurze podróży i straciła pracę. Poprosiła o dobę czasu do namysłu. Ilustrowanie książeczki stało się chyba dla niej najlepszym sposobem na rozwianie czarnych myśli. Być może niedługo też pojawi się pracodawca! - opowiada Ola Lipska.

Książeczka o perypetiach dzieci i niespodziewanego gościa w ich domu podczas trwającej epidemii zaciekawiła już wiele osób. Pomoc zapowiada jedna z fundacji.

- Wierzę, że to, co chcę opowiedzieć dzieciom pomoże uporać się im z trapiącymi ich głowy myślami. Kryzys, który już daje się we znaki będzie dla nich trudny do zrozumienia. Dzieci poniosą też jakieś konsekwencje tej sytuacji. Nie możemy tego bagatelizować. Pomoc przy projekcie zapowiedziała już jedna z fundacji młodzieżowych, z czego bardzo się cieszę - dodaje autorka książki.

Zachęcamy do spotkania z książeczką i rozmów z dziećmi na tematy trudne, ale ważne. W imieniu Oli i jej przyjaciół jeszcze raz zapraszamy na stronę: www.wielkiesprawy.pl .