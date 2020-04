Księgarnia Autorska w Poznaniu zachęca do zamawiania książek przez telefon lub Facebooka

zobacz galerię (3 zdjęcia) Księgarnia Autorska w Poznaniu właśnie rozpoczęła akcję „Zamów książkę przez telefon lub Facebooka”, dzięki której w prosty sposób zaopatrzymy się w interesujące nas pozycje. Księgarnia Autorska w Poznaniu zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od 20 kwietnia, w myśl ogólnopolskiej akcji „Zostań w domu”, poznańska Księgarnia Autorska zaprasza do udziału we własnym projekcie, w ramach którego zamówione książki dostarczy nam prosto do domu. Zamówienia można składać telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.